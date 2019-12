V podjetju v Boštanju med tovorom iz Turčije našli dva migranta

Prejšnji teden so delavci podjetja v Boštanju pri Sevnici med tovorom odkrili dva nezakonita migranta in o tem obvestili policijo. Ti so takoj odšli na kraj in prijeli državljana Afganistana, ki so ju po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Iz leta v leto se povečuje tudi število potnikov – letos je mejo prestopilo 13.673.020 potnikov. "Policisti so med opravljanjem mejne kontrole odkrili več kot 450 tujcev, ki so se največkrat skriti v tovornih vozilih, med tovorom, na podvojih ipd., poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito prestopiti v Slovenijo," pojasnjuje riskovna predstavnica PU Novo mesto.

Pregled odvisen tudi od "znanja, izkušenj in zagnanosti" policista

Za primerjavo, leta 2009 je na Obrežju mejo prestopilo 419.076 tovornih vozil, 53.573 avtobusov in 3.544.947 osebnih avtomobilov. Promet vseh vozil, najbolj pa tovornih, pa se je v zadnjih letih občutno povečal.

"Pri mejni kontroli in pregledu tovornih vozil policisti uporabljalo različna tehnična sredstva, kot so kamere, ogledala, merilci debelin materiala, merilnike prisotnosti ogljikovega dioksida, detektor srčnega utripa, čitalce potnih listin in razne druge pripomočke, kot so lestev, meter, lupa," opisuje Drenikova in dodaja, da je za mejno kontrolo v prvi vrsti potreben vešč, izkušen, sposoben in zagnan policist.

