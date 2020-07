V policiste metali kamenje, med kršitelji tudi mladoletnik in 20-letnica

Policisti so se sinoči okoli 22. ure odzvali na klice sosedov, ker jih je motila glasna glasba. Policisti so ob prihodu v Kerinov Grm identificirali mladoletnega kršitelja in mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Okoli 23. ure pa so policisti ponovno prejeli več klicev prebivalcev naselja, saj naj bi mladoletnik nadaljeval predvajanje glasne glasbe.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti znova odšli na kraj dogodka in mladoletniku, zaradi ponovne kršitve, skladno s pooblastili, zasegli zvočnik, na katerem je predvajal glasbo, kršitelj in nekaj drugih prebivalcev pa je policistom poskušalo zaseg preprečiti. V policiste in službena vozila policije so metali kamenje, steklenice in druge predmete ter dva avtomobila poškodovali. Policisti so zoper kršitelje uporabili prisilna sredstva, telesno silo in plinski razpršilec.