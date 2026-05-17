V policiste vrgel prižgano molotovko, streljal in enega fizično napadel

Občan je policiste napadel okoli 20. ure med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu. "Občan je proti policistom najprej vrgel prižgano molotovko in streljal proti njim," so sporočili celjski policisti.

Ugotovili so, da je moški uporabljal plašilno pištolo. Občan je nato enega od policistov še fizično napadel in ga hudo poškodoval.

Policisti so osumljenega obvladali in ga pridržali.

"Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe ga bomo kazensko ovadili," so še javili s PU Celje.