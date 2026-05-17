Črna kronika

V policiste vrgel prižgano molotovko, streljal in enega fizično napadel

Slovenj Gradec, 17. 05. 2026 08.56 pred 26 minutami 1 min branja 12

Avtor:
N.L.
Policist

V soboto zvečer je 45-letnik med obravnavo kaznivega dejanja v Slovenj Gradcu napadel policiste. Vanje je vrgel prižgano molotovko, nato proti njim še streljal in enega policista fizično napadel in ga huje poškodoval.

Občan je policiste napadel okoli 20. ure med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu. "Občan je proti policistom najprej vrgel prižgano molotovko in streljal proti njim," so sporočili celjski policisti.

Ugotovili so, da je moški uporabljal plašilno pištolo. Občan je nato enega od policistov še fizično napadel in ga hudo poškodoval.

Policisti so osumljenega obvladali in ga pridržali.

"Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe ga bomo kazensko ovadili," so še javili s PU Celje.

