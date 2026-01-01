Mladoletniku na silvestrovo v roki eksplodirala rimska sveča

Kasneje pa se je podobna nesreča zgodila tudi na Kapelskem Vrhu. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, je mladoletniku v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo, rimska sveča. Pri tem je utrpel poškodbo dlani na desni roki. Trenutno je na zdravljenju v UKC Maribor.

Kot smo poročali, so policisti na območju Ljubljane že včeraj v popoldanskem času obravnavali primer hujše telesne poškodbe otroka pri uporabi pirotehničnega sredstva. Ta se s hudimi poškodbami roke zdravi na UKC Ljubljana.

Jeseniški policisti so bili nekaj pred 19. uro z urgentnega centra SB Jesenice obveščeni o poškodbi mladoletnika s pirotehničnim izdelkom, ki se je v spremstvu staršev zglasil pri njih, so zapisali na PU Kranj. Po prvih podatkih je 14-letnemu fantu med uporabo pirotehničnih izdelkov eden počil v roki ter mu povzročil lahko telesno poškodbo. Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek.

Škofjeloški policisti so bili okoli 20.40 obveščeni o metanju petard na območju Mestnega trga v Škofji Loki. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi skupina oseb odvrgla pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo več stekel na stanovanjski hiši. Nihče ni bil telesno poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in poskušajo identificirati osebe, ki so povezane z dogodkom, so sporočili iz PU Kranj.

Nekaj minut čez polnoč se je mladoletnik lahko telesno poškodoval s pirotehničnim sredstvom na območju Ormoža. V Splošni bolnišnici Ptuj so mu nudili zdravniško pomoč. Prav tako se je na območju Starš zaradi uporabe pirotehnike neznane osebe lahko telesno poškodovala ženska, so sporočili iz PU Maribor. V UKC Maribor so ji nudili zdravniško pomoč.