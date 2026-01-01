Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Mladoletniku na silvestrovo v roki eksplodirala rimska sveča

Ljubljana, 01. 01. 2026 14.54 pred 42 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Pirotehnika

Silvestrsko praznovanje po Sloveniji so tudi letos zaznamovale poškodbe zaradi pirotehnike, med hujšimi je bila poškodba mladoletnika v Pomurju, ki mu je v roki eksplodirala rimska sveča. Noč je prinesla več policijskih obravnav tudi v preostalih delih države.

Kot smo poročali, so policisti na območju Ljubljane že včeraj v popoldanskem času obravnavali primer hujše telesne poškodbe otroka pri uporabi pirotehničnega sredstva. Ta se s hudimi poškodbami roke zdravi na UKC Ljubljana. 

Kasneje pa se je podobna nesreča zgodila tudi na Kapelskem Vrhu. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, je mladoletniku v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo, rimska sveča. Pri tem je utrpel poškodbo dlani na desni roki. Trenutno je na zdravljenju v UKC Maribor. 

Pirotehnika
Pirotehnika
FOTO: Shutterstock

Jeseniški policisti so bili nekaj pred 19. uro z urgentnega centra SB Jesenice obveščeni o poškodbi mladoletnika s pirotehničnim izdelkom, ki se je v spremstvu staršev zglasil pri njih, so zapisali na PU Kranj. Po prvih podatkih je 14-letnemu fantu med uporabo pirotehničnih izdelkov eden počil v roki ter mu povzročil lahko telesno poškodbo. Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek.

Škofjeloški policisti so bili okoli 20.40 obveščeni o metanju petard na območju Mestnega trga v Škofji Loki. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi skupina oseb odvrgla pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo več stekel na stanovanjski hiši. Nihče ni bil telesno poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in poskušajo identificirati osebe, ki so povezane z dogodkom, so sporočili iz PU Kranj.

Nekaj minut čez polnoč se je mladoletnik lahko telesno poškodoval s pirotehničnim sredstvom na območju Ormoža. V Splošni bolnišnici Ptuj so mu nudili zdravniško pomoč. Prav tako se je na območju Starš zaradi uporabe pirotehnike neznane osebe lahko telesno poškodovala ženska, so sporočili iz PU Maribor. V UKC Maribor so ji nudili zdravniško pomoč.

pirotehnika slovenija silvestrovanje mladoletniki poškodbe

Tragično čelno trčenje v Ljubljani, en voznik umrl

SORODNI ČLANKI

Doma izdelana ognjemeta vzela dve življenji v istem mestu

Rimska sveča v klinični center spravila otroka

11-letnemu dečku zasegli več kot 700 kosov pirotehnike

Pirotehnika: vsako leto vsaj en mlad človek ostane invalid

Med tradicijo in odgovornostjo: je čas za slovo od ognjemetov?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nemski_ovcar
01. 01. 2026 15.59
Odlično
Odgovori
0 0
kor22
01. 01. 2026 15.57
Ne širite dezinformacije rimska sveca ne more raznest v roki ce ni predelana
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
01. 01. 2026 15.42
Zakonsko takoj prepovedat prodajo in paljenje pirotehnike, dost je tega , zgledujmo se po nizozemskem sprejetem zakonu- zjutraj je donelo pokalo ko na fronti. Pojdite taki raje stiskat, crklajt in seksat in se tako nabijte s serotoninom, kot se znamo ostali, ne pa da kot substitut mečete tako denar, kot to tehnično zataljivo pirotehniko v luft, nam smradite zrak z žveplom in spravljate v agonijo tako udomačene, kot divje živali. Pokalci s karbidom v sodih ste pa tako ali tako samo za na katerood vojnih front za poslat.
Odgovori
+4
5 1
cilinderr
01. 01. 2026 15.37
Rajši raziščite zakaj je 28 letnik z avtom ubil nič krivega 68 letnika, kot pa poškodbo z tiso pasjo bombico
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
