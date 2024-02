V Ponikvi in Dramljah pri Šentjurju sprožili sireno za alarmiranje

Zaradi požara v stanovanjski stavbi v kraju Uniše pri Ponikvi v šentjurski občini so zjutraj sprožili sireno za alarmiranje. Kot so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Celje, so sireno prožili v Ponikvi in Dramljah. Šlo je za dimniški požar in dodatne škode ni bilo, so pojasnili v Gasilski zvezi Šentjur.