V poostrenem nadzoru na obremenjenih območjih policisti odkrili 257 migrantov

V noči z 18. na 19. avgust so policisti zaradi povečanega števila nedovoljenih prestopov meje izvedli poostren nadzor na območju policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto. Ta poostren nadzor je potekal od 19. ure do 10. ure naslednjega dne, v njem pa so sodelovali policisti posebne policijske enote, policisti uprav Ljubljana in Novo mesto, vodniki službenih psov, debriferji Specializirane enote za nadzor državne meje, policisti Specializirane enote za nadzor prometa ter operaterji z droni iz PU Ljubljana. Posebno pozornost so namenili predvsem točkam, ki se nahajajo med državnima mejama s Hrvaško in Italijo.

Med nadzorom so obravnavali 257 oseb, ki so mejo nedovoljene prestopile, ter sedem tihotapcev migrantov oziroma sprovajalcev, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Vseh sedem je v policijskem pridržanju.

Odkrili so nekaj večjih skupin migrantov. Na območju Črnomlja so obravnavali skupino 85 oseb, ki so mejo prestopile peš. Med njimi je bilo 62 državljanov Afganistana, 22 državljanov Pakistana in državljan Bangladeša. Še eno skupino 48 oseb so prav tako odkrili na območju PP Črnomelj – ti so mejo nedovoljeno prestopili v kombiniranem vozilu znamke Renault Master, ki ga je vozil državljan Ukrajine.

Na območju PP Metlika so obravnavali skupino devetih državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo nedovoljeno vstopili peš, nato pa so se s pomočjo dveh sprovajalcev iz Afganistana in Kube z dvema osebnima voziloma italijanskih registrskih oznak odpravili proti Italiji.