V Poreču varnostniki brutalno pretepli 19-letnega Slovenca

V četrtek okoli dveh zjutraj je družina 19-letnika prejela klic njegove prijateljice, ki je sporočila grozljivo novico: fanta so pred klubom Saints & Sinners v Poreču pretepli varnostniki. Zaradi hudih poškodb so 19-letnega Slovenca odpeljali v puljsko bolnišnico, je za hrvaški Jutarnji list povedala mama pretepenega mladeniča.

"Mož je takoj odšel v Pulj. Ko je prišel, je bil Teo še na nujni obravnavi. Pozneje smo izvedeli, da ima počeno lobanjo, počen bobnič, glava in telo sta prekrita z modricami, na kolenih pa ima šive," je po poročanju Net.hr povedala njegova mama Tina.

Kot ji je povedal Teo, posnetki nadzornih kamer pa naj bi to tudi potrdili, je odšel iz kluba na zrak, ko so ga brez kakršnegakoli opozorila napadli. "Rekel mi je: 'Eden je prišel od zadaj in me udaril. Ko sem se obrnil, je pet varnostnikov planilo proti meni. Poskušal sem se odmakniti, a so me podrli na tla in začeli udarjati. Skakali so po mojem telesu, dokler nisem izgubil zavesti'," je besede svojega sina povzela mama.