V Portorožu oropali zlatarno in pobrali večjo količino nakita

Koprska policija je bila v torek ob 15.46 obveščena o ropu zlatarne v Portorožu, ki so ga po prvih podatkih zagrešili trije storilci. Medtem ko je eden izmed njih čakal zunaj, sta dva storilca vstopila v zlatarno, zagrozila lastniku, ga zvezala in pobrala večjo količino zlatega nakita.

Vsi trije so nato pobegnili z osebnim avtomobilom Citroen C3 Picaso, ki so ga pozneje našli zapuščenega ob kanalu Sv. Jerneja v Luciji, še sporočajo s PU Koper.

Prvi osumljeni naj bi bil suhe postave, visok približno 175 centimetrov, s polovično plešo, rjavimi lasmi in brado. Oblečen je bil v belo majico s kratkimi rokavi in v temno modre kratke hlače ter obut v športne copate. Drugi moški naj bi bil visok okoli 185 centimetrov in čokate postave, s temnimi krajšimi lasmi in krajšo brado. Oblečen je bil v belo majico brez rokavov in z rdečo sliko na prsnem delu ter v kratke črne hlače. Tretji osumljeni naj bi bil prav tako visok okoli 185 centimetrov, suhe postave in oblečen v belo majico ter svetlo modre hlače. Imel je svetlo moder nahrbtnik.

Policija zbira informacije in naproša vse, ki bi karkoli vedeli o ropu, naj to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200.