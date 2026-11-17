S PU Novo mesto so sporočili, da so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 49-letnem osumljencu, pri katerem so posumili, da ima v posesti prepovedano drogo.
Med preiskavo so naleteli na posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem so našli pripomočke in opremo za gojenje. Zasegli so 397 sadik konoplje ter posušene rastlinske delce.
Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Zoper 49-letnika bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
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