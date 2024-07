V posebnem prostoru gojil prepovedano drogo, grozi mu do 10 let zapora

Blejski policisti so v preteklem tednu na območju občine Bohinj izvedli hišno preiskavo pri 29-letnemu osumljencu. V prirejenem prostoru za gojenje prepovedane droge so našli in zasegli nekaj kilogramov posušenih rastlinskih delcev in druge produkte, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konoplja – rastlina, ter pripomočke za gojenje te prepovedane droge.