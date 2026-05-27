Črna kronika

V pošiljkah več sto tisoč prepovedanih tablet, osumljeni v priporu

Novo mesto, 27. 05. 2026 16.22 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Tablete

Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami oziroma zdravili. V Brežicah so prijeli 45-letnega državljana Bosne in Hercegovine, pri katerem so v avtomobilu hrvaških registrskih oznak našli 60 tisoč tablet z učinkovino zolpidem, ki je uvrščena med prepovedane droge.

Preiskava se je začela konec decembra lani, ko je eno od poštnih podjetij policijo opozorilo na sumljive pošiljke iz Slovenije v tujino. V paketih, kjer je bila deklarirana druga vsebina, so kriminalisti odkrili večje količine tablet z učinkovinami alprazolam, klonazepam, zolpidem in diazepam. Ljubljanski kriminalisti so zasegli več kot 180 tisoč tablet, marca pa so kranjski kriminalisti v novih sumljivih pošiljkah zasegli še več kot 150 tisoč tablet klonazepama.

Policija ocenjuje, da gre za organizirano in dlje časa trajajočo mednarodno kriminalno dejavnost. Po nekaterih podatkih naj bi ena škatlica tablet zolpidema na črnem trgu dosegala vrednost do 20 evrov.

Novomeški kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Actual Asparagus
27. 05. 2026 16.58
Zolpidem ni prepovedana droga. Zolpidem je uspavalo (sedativ-hipnotik), ki se uporablja za kratkotrajno zdravljenje hude nespečnosti. Skrajša čas uspavanja, izdaja pa se izključno na zdravniški recept pod generičnimi in zaščitenimi imeni (npr. Sanval, Zolsana, Perluna v Sloveniji). Se pravi Zolpidem predpisujejo "zdravniki". Ni droga, je drug - zdravilo. Da razčistimo pojme, droga je kokain, fentanil, heroin. Kaj sodobna medicina in farmacevt pričakuje ko legalno deli drogo? Kaj? Da se človek navadi na drogo - drug - zdravilo?
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
