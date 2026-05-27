V pošiljkah več sto tisoč prepovedanih tablet, osumljeni v priporu

Preiskava se je začela konec decembra lani, ko je eno od poštnih podjetij policijo opozorilo na sumljive pošiljke iz Slovenije v tujino. V paketih, kjer je bila deklarirana druga vsebina, so kriminalisti odkrili večje količine tablet z učinkovinami alprazolam, klonazepam, zolpidem in diazepam. Ljubljanski kriminalisti so zasegli več kot 180 tisoč tablet, marca pa so kranjski kriminalisti v novih sumljivih pošiljkah zasegli še več kot 150 tisoč tablet klonazepama.

Policija ocenjuje, da gre za organizirano in dlje časa trajajočo mednarodno kriminalno dejavnost. Po nekaterih podatkih naj bi ena škatlica tablet zolpidema na črnem trgu dosegala vrednost do 20 evrov.

Novomeški kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.