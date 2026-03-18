Črna kronika

V posodo za gorivo natočil 450 litrov nafte in odpeljal

Žalec, 18. 03. 2026 12.09 pred 30 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Točenje goriva

Na bencinskem servisu v Žalcu je neznanec v posodo za gorivo, ki jo je imel v prtljažniku vozila, natočil dobrih 450 litrov nafte in odpeljal, ne da bi natočeno gorivo plačal.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je imel voznik na vozilu nameščene tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Po trenutnih cenah goriva je voznik natočil za dobrih 687 evrov nafte.

tatvina goriva nafta gorivo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

metalika
18. 03. 2026 12.34
Po domače: begeta
Apostol1
18. 03. 2026 12.27
Upam , da ga najdejo in ga strpajo v arest za kar dolgo časa . tule ni dovolj samo denarna kazen , ker ve se da je zaradi vojne , ki jo sprožil Oranžni , z energenti trenutno kriza in takega brezobzirneža je obvezno treba poleg denarne kazni strpat v zapor in to za krajo in za goljufanje s tablicami in če bi slučajno povozil kolesarja pešca , bog ne daj otroka sem prepričan , da ne bi nudil nobene pomoči pač pa bi odpeljal naprej , čeprav bi lahko žrtev v tem primeru umrla. Drugače na kratko je to človek brez moralnih vrednot.
tornadotex
18. 03. 2026 12.23
Očitno dela zalogo in verjame, če bo še ena taka vlada,da bo ostal povsem na suhem.
