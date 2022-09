V Postojni 50-letnik med postopkom napadel policistko

Ob 0.15 so policisti v Postojni ustavili 34-letno voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da njen 50-letni sopotnik ni uporabljal varnostnega pasu. Policistka je od njega zahtevala osebni dokument, ki ga ni izročil, prav tako ni želel povedati svojih podatkov. Zatem je kričal, zmerjal in izstopil iz vozila, kar so mu policisti želeli preprečiti. Moški je spodnesel nogi policistki, da je padla, zatem pa se je fizično spravil nanjo.

Kršitelja so vklenili in mu odredili pridržanje. Sledi kazenska ovadba. Zaradi motenja postopka in žalitev pa so izdali plačilni nalog še 41-letni sopotnici v vozilu.