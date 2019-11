V Postojni eksplodiralo v zabojniku za smeti

Policije je bila ob 10.53 uri obveščena, da je v Postojni prišlo do eksplozije. Po prvih podatkih je eksplodiralo ponoči v zabojniku za smeti. Kosi so prileteli približno 10 metrov stran v stekla knjižnjice, ki so se razbila. V knjižnjico je priletel tudi pokrov zabojnika. Policija je kraj dogodka zavarovala, sporočajo s PU Ljubljana.

Aktivirani so bili bombologi Specialne enote, ki bodo pregledali bližnjo okolico in izključili nevarnost, zatem bodo kriminalisti opravili ogled kraja dogodka.

Tako knjižnjica kot bližnja osnovna šola sta bili v času eksplozije prazni, zato poškodovanih ni bilo.

Policija vse okoliške prebivalce poziva, da kakršnekoli informacije, ki jih imajo v povezavi s tem dogodkom, čimprej sporočijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200.