V Postojni moški proti drugemu moškemu uperil pištolo

Vse skupaj se je, kot so sporočili s PU Koper, dogajalo v petek okoli 18. ure. Ko je policist opazil, da moški v drugo osebo uperja pištolo, je ustavil vozilo in zakričal, osumljeni pa je pobegnil.

Policist je poklical dodatne patrulje in takoj so pričeli z iskanjem. Osumljenega Postojnčana so izsledili in prijeli v centru Postojne.

Zasegli so mu plinsko pištolo z naboji in manjšo vrečko s posušenimi rastlinskimi delci. Ugotovili so, da je od moškega iz Planine zahteval vozilo.

46-letnega Postojnčana so odpeljali v bolnišnico v Ljubljano, zoper njega pa sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje ropa. Zaradi uporabe plinske pištole na javnem kraju pa bodo policisti vodili tudi prekrškovni postopek.