V Postojni našli moškega, ki je umrl nasilne smrti

Koprski policisti so bili ob 9.44 obveščeni, da so v bloku v Postojni našli mrtvega moškega. Ko so prišli na kraj dogodka, se je izkazalo, da gre za 57-letnega moškega, za katerega je zdravnica potrdila smrt ponoči.

Obstajala je možnost nasilne smrti, zato so kriminalisti takoj pričeli z zbiranjem obvestil in prvotno domnevo potrdili. Eni osebi so odvzeli prostost in je trenutno v policijskem pridržanju.

Ogled kraja še poteka. Več informacij bodo posredovali, ko bodo končana vsa preiskovalna dejanja, so sporočili.