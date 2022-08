Vzrok požara in smrt moškega še preiskujejo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Teliček je prijokal k mamici kravi in dejal:

"Pujsek mi je rekel, da je moja mama krava!" "Kar povej mu, da je njegova mama prasica, oče pa prasec. Pa še to mu povej, da je tvoj oče diplomirani veterinar in da se naokoli vozi z velikim avtomobilom!"