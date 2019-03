V požaru na novogradnji v Slavšini 100.000 evrov škode

V ponedeljek okrog 8. ure je zagorelo v Slavšini. Požar je zajel ostrešje ter izolacijsko fasado iz stiropora. Požar so pogasili gasilci, reševalci pa so morali nuditi zdravniško pomoč solastnici objekta, ki je doživela šok.

Ugotovili so, da je zagorelo zaradi pregretja dimnika v delu, kjer se stika z ostrešjem oz. na prehodu iz ostrešja. Z ugotovitvami so seznanili tožilstvo, sporočajo s Policijske uprave Maribor.

Dotrajan električni drog padel na hišo in povzročil požar

V ponedeljek okoli 14.50 je zagorelo tudi v Spodnji Voličini. Zaradi dotrajanosti in vetra se je podrl drog električne napeljave. Električne žice so obvisele na strehi ene od stanovanjskih hiš. Lastnik je o tem obvestil pristojno podjetje za dobavo električne energije, vendar je do njihove intervencije, na mestu, kjer so se žice dotikale hiše, izbruhnil požar.