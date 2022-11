V požaru čebelnjaka zgorela ena oseba

Kamniške urgentne službe so bile okoli 10.45 ure obveščene, da je v naselju Zakal zagorel čebelnjak, v čebelnjaku pa naj bi se takrat nahajala ena oseba. Na prizorišče so prihiteli gasilci PGD Kamniška Bistrica, Kamnik in Šmarca.

Kot poroča lokalni medij Kamnik.info, so gasilci plamene omejili ter pred ognjem obvarovali bližnji stanovanjski objekt. Ko so požar dokončno pogasili, pa so v prostorih čebelnjaka našli posmrtne ostanke ene osebe, kar so za 24ur.com potrdili tudi na PU Ljubljana.

Okoliščine in vzrok požara še niso znani, saj kriminalistična preiskava še poteka.