Kmetu v požaru hlevov in delavnice nastalo za vsaj 150.000 evrov škode

V sredo ob 21.33 je v naselju Brecljevo v občini Šmarje pri Jelšah zagorel gospodarski objekt velikosti 20 x 60 metrov. Požar, ki je zajel celotno ostrešje objekta, so pogasili gasilci iz PGD Šmarje pri Jelšah, Mestinje, Zibika, Šentvid pri Grobeljnem, Pristava pri Mestinju, Sladka gora, Kristan vrh in Sveti Štefan. Iz objekta so uspeli rešiti večino živine, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.

"Policisti in kriminalisti so z ogledom kraja požara ugotovili, da je vzrok požara samovžig v notranjosti valjastih bal, požar pa se je nato razširil na celotno gospodarsko poslopje. Na gospodarskem objektu je ob požaru nastala velika materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša vsaj 150.000 evrov. Uničen je celoten gospodarski objekt, več električnih mizarskih strojev, živalska krma ter nekaj drugih strojev in naprav," so sporočili s PU Celje.

Ognjeni zublji so zajeli hleve z delavnico in garažo, vsega skupaj 15 krat 60 metrov. Lastnik pravi, da je uničenih vsaj 35 let njegovega dela. Požar je tako hitro napredoval, da gasilci niso mogli ničesar več rešiti. Lastnik, ki je takrat ravno zaključil delo v hlevu, pravi, da se je vse zgodilo v le nekaj minutah. To pa ni prva nesreča, ki je doletela to kmetijo. Lastnika je namreč pred dvema letoma težko poškodoval bik. In tudi vreme mu ni prizaneslo – prejšnji teden mu je toča uničila vinograd.