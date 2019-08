V požaru gospodarskega objekta v naselju Mala sela za okoli 50.000 evrov škode

Črnomaljske policiste so o požaru obvestili nekaj pred 8. uro. Gasilci so požar omejili in pogasili, novomeški kriminalisti, ki so opravili ogled požarišča, pa nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vzroka za nastanek požara. Oškodovanec ocenjuje, da je škode za okoli 50.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.