V požaru hiše umrl moški

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so bili o požaru stanovanjske hiše na območju Sv. Trojice obveščeni okoli 18.45.

Med intervencijo so v hiši našli moškega. Kljub nudenju zdravniške pomoči, je ta na kraju umrl. Zdravniško pomoč so nudili še dvema osebama, ki sta poskušali pomagati preminulemu. Oba sta bila lažje telesno poškodovana in so ju odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Po doslej zbranih obvestilih tuje krivde za nastanek požara niso ugotovili, so še sporočili iz PU Maribor.

Tragični dogodek je močno pretresel tudi župana Svete Trojice v Slovenskih goricah Davida Klobaso, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Danes je našo skupnost pretresla tragedija, ki nas je globoko zaznamovala."