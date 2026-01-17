Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V požaru hiše umrl moški

Maribor, 17. 01. 2026 07.37 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Požar v Sveti Trojici

Na območju Svete Trojice je v petek zagorela stanovanjska hiša. Gasilci so med intervencijo v hiši našli moškega, ki pa je kljub nudenju zdravniške pomoči na kraju umrl.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so bili o požaru stanovanjske hiše na območju Sv. Trojice obveščeni okoli 18.45. 

Med intervencijo so v hiši našli moškega. Kljub nudenju zdravniške pomoči, je ta na kraju umrl. Zdravniško pomoč so nudili še dvema osebama, ki sta poskušali pomagati preminulemu. Oba sta bila lažje telesno poškodovana in so ju odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. 

Po doslej zbranih obvestilih tuje krivde za nastanek požara niso ugotovili, so še sporočili iz PU Maribor. 

Tragični dogodek je močno pretresel tudi župana Svete Trojice v Slovenskih goricah Davida Klobaso, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Danes je našo skupnost pretresla tragedija, ki nas je globoko zaznamovala."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zahvalil se je vsem gasilkam in gasilcem za "požrtvovalno, srčno in hitro posredovanje", pa tudi družini, ki je "brez oklevanja priskočila na pomoč in nemudoma uredila nadomestno stanovanje za prizadeto družino".

požar smrtna žrtev sveta trojica

Pretep voznikov tovornjakov: eden končal z zlomljenim nosom

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
bibaleze
Portal
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Najdražje ločitve slavnih v zgodovini
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450