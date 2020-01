V požaru izgubili dom, Tržičani jim bodo pomagali

Kot smo poročali, sta objekta v lasti družine Aljančič, v naselju Hudo v okolici Tržiča, močno poškodovana.V gašenju požara so sodelovali gasilci PGD Bistrica pri Tržiču, Kovor, Tržič, Križe, Brezje pri Tržiču, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Jelendol, Leše, GARS Kranj, Radovljica, Ljubno, Naklo, Duplje, Podbrezje, Žeje – Bistrica, Mavčiče in Breg ob Savi, vsega skupaj 125 gasilcev. Iz gospodarskega objekta so rešili živino in prekopali pogorele ostanke.