V požaru na celjskem sejmišču večja gmotna škoda

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so prostovoljni gasilci iz Celja, Škofje vasi, Ostrožnega, Ljubečne, Trnovelj, Teharij in Lopate pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Poslovni del objekta Celjskega sejma je ostal nepoškodovan.