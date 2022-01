V požaru na območju Vuzenice zgorelo več glav živine

Gasilci iz osmih društev so pomagali pri gašenju požara, ki je uničil gospodarsko poslopje v Šentjanžu nad Dravčami na območju občine Vuzenica. V požaru je zgorelo 12 živali, še za štiri od osmih goved, ki so jih gasilci rešili, je veterinar odredil zakol zaradi opeklin. Objekt je uničen, zgorela je vsa mehanizacija in dve osebni vozili.

FOTO: Luka Kotnik Center za obveščanje je bil o požaru gospodarskega poslopja s hlevom, skupno velikega 40 krat 25 metrov, obveščen nekaj pred 7.30 zjutraj. Aktivirani so bili gasilci vseh prostovoljnih gasilskih društev iz Zgornje Dravske doline, od Dravograda do Kaple. Gasilci so iz objekta uspeli rešiti skupno osem govedi, od katerih je veterinar za štiri zaradi opeklin odredil zakol, 12 živali je v objektu zgorelo, navaja center za obveščanje. Vzrok požara in ocena škode še nista znana.