V požaru na Žalostni gori umrla ena oseba

V ponedeljek ob 14.33 je na Žalostni gori v Mokronogu, občina Mokronog-Trebelno, gorela stanovanjska hiša, Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mokronog, Sveti Križ in Trebelno so požar v stanovanjski hiši, ki je v celoti uničil pritličje objekta, pogasili .

V hiši so našli nezavestno osebo, ki so ji gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci nujne medicinske pomoči ddravstvenega doma Trebnje so ob prihodu nadaljevali z nudenjem pomoči, vendar neuspešno. O dogodku so obvestili vse pristojne službe