V požaru poginilo 220 golobov

Novomeški policisti so bili včeraj okoli 23. ure obveščeni o požaru objekta v Velikih Malencah na območju Brežic. Gasilci so požar omejili in pogasili, objekt pa je v celoti zgorel.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zgorel objekt, v katerem se je nahajalo 220 golobov, ki so poginili, in večja količina opreme. Lastnik ocenjuje, da je nastala velika premoženjska škoda.

Policisti in kriminalisti bodo opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.