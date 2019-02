V požaru pri Benediktu umrl starejši par

V četrtek zjutraj okoli 4. ure je izbruhnil požar na leseni stanovanjski hiši v Spodnji Bačkovi, velikosti okoli 8 x 10 m. Gasilci so se z ognjem borili nekaj ur, preden so ga pogasili, hiša pa je v požaru v celoti zgorela. Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov.

V požaru sta umrli dve osebi. Domnevno gre za zakonca, stara 81 in 91 let, ki sta živela v tej hiši. Kriminalisti njuno identiteto še potrjujejo, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Maribor Miran Šadl.

Z ogledom kraja požara in z zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da je v omenjeni hiši sprva prišlo do dimniškega požara, ki pa se je iz dimnika prenesel v notranjost hiše. Po dosedanjih ugotovitvah je tuja krivda kot vzrok požara izključena.

Gasilci PGD Sveta Ana so na Facebooku zapisali, da so bili ob 4.35 aktivirani na pomoč sosednjemu društvu PGD Benedikt na požar stanovanjskega objekta. Sodelovali so z 14 gasilci in štirimi vozili.