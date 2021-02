V požaru prizadeti Treves uspel vzpostaviti proizvodnjo in redno dobavo

Sicer pa so s prvimi dobavami kupcem začeli dva tedna po požaru in danes lahko zagotovi, da naročene izdelke dobavljajo vsem svojim kupcem. Stanje je sicer še zelo napeto. Delajo "iz rok v usta" , vendar pa vse dobave potekajo, je poudaril.

V podjetju po požaru delajo 24 ur dnevno in sedem dni tedensko, "vsako sekundo" pa namenjajo omilitvi nastale škode, delovanju proizvodnje in sanaciji po požaru.

Andrej Baškovič je danes dejal, da so takoj po požaru izdelali načrt za čim hitrejšo rešitev še uporabnih orodij in za vzpostavitev proizvodnje z normalno dobavo izdelkov kupcem v Sloveniji, Avstriji, Franciji, Italiji in na Slovaškem.

Proizvodnjo so preuredili tako, da ta po požaru poteka tudi v Trevesovih sestrskih podjetjih v Španiji in Franciji, kamor so po požaru dostavili za približno 30 vlačilcev orodij in druge proizvodne opreme. Zastavili so jo tako, da v tujini izdelujejo polizdelke, v nepoškodovanih tovarniških prostorih na Biču pa jih dodelajo, dokončajo in pošljejo kupcem v obsegu, kot so načrtovali pred požarom.

Da bi vse teklo gladko, so v Španijo poslali devet sodelavcev in enega v Italijo. Večina se jih bo konec tedna vrnila domov, v tujini pa naj bi prihodnji teden ostala še dva sodelavca. Baškovič se je v nadaljevanju vsem zaposlenim in njihovim družinam zahvalil za požrtvovalnost. Dodal je, da zaradi požara ne bodo odpuščali, saj morajo zdaj veliko dela opraviti ročno. Takšna proizvodnja pa terja več časa in veliko rok, je pojasnil.

Dozdajšnje napore je označil za prve sanacijske korake in hkrati napovedal sanacijo pogorelih prostorov, ki jih imajo sicer v najemu. Za sanacijo in vrnitev proizvodnje na staro mesto že izdelujejo načrt, o prenovi stavbe pa se pogovarjajo z lastnikom pogorelih prostorov. Po grobi oceni naj bi proizvodnjo v prejšnjih okvirih zastavili v nekaj mesecih.