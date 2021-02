V požaru v stanovanjski hiši na Dolenjskem poškodovane štiri osebe

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je ob 2.51 v kraju Ševnica (občina Mirna) zagorela stanovanjska hiša. "Ogenj, ki je uničil mansardno stanovanje in celotno ostrešje hiše, so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Mirna, Ševnica, Volčje Njive in Selo pri Mirni, pri oskrbi z jeklenkami pa je pomagal še gasilec PGD Trebnje," poroča Uprava.

V požaru so bile lažje opečene štiri osebe, še dodajajo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jih oskrbeli na kraju dogodka. "Zaradi izklopa elektrike na objektu je bil obveščen dežurni delavec Elektra Ljubljana," so zapisali na Upravi.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Ševnica in Mirna, iz PGD Mirna pa so zgodaj zjutraj sporočili, da je požar pogašen.