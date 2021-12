V požaru stanovanjske hiše v Spodnjih Rojah umrla ena oseba

Žalski gasilci so bili o požaru obveščeni v soboto ob 23.25. Aktivirali so prostovoljna gasilska društva Šempeter v Savinjski dolini, Vrbje, Žalec in Gotovlje, skupaj je požar gasilo 31 gasilcev z sedmimi gasilskimi vozili. Po podatkih Gasilske zveze Žalec je zagorelo v kletnih prostorih hiše, ki so bili v požaru popolnoma uničeni. Gasilci so ob pregledu hiše našli preminulo osebo, o tem so tudi obvestili policijo.

Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da identifikacija preminule osebe še teče, odrejena je bila obdukcija. Sumijo, da gre za lastnika nepremičnine. So pa izključili tujo krivdo za vzrok požara. Kot pravijo, je šlo za nesrečen dogodek.