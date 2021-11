V požaru umrl 52-letnik

Policisti so bili o požaru v stanovanju na Koroški cesti v Mariboru obveščeni včeraj okrog 11. ure. Ko so prispeli tja, so v njem našli mrtvega 52-letnega moškega. O dogodku so obvestili dežurno državno tožilko in dežurnega preiskovalnega sodnika. "Po doslej zbranih informacijah njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.

Kriminalisti še zbirajo informacije in preverjajo ostale okoliščine požara in smrti. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Maribor.