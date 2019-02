V požaru umrla ena oseba: policisti sumijo, da gre za požig

Včeraj, 2. februarja ob 23.50 uri, je bila novogoriška policija obveščena o požaru

stanovanjske hiše v naselju Žaga v občini Bovec. Na kraj požara je bilo s strani pristojne službe napotenih 44 gasilcev PGD Srpenica, PGD Bovec in PGD Log pod Mangartom, ki so se spopadli z ognjenimi zublji. Gasilci so požar kmalu lokalizirani in nato pogasili, po končanem gašenju pa na prizorišču postavili gasilsko stražo.

Kmalu zatem so gasilci v stanovanjskem objektu našli tudi zoglenelo moško truplo. Njegova identiteta bo ugotovljena in potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.



Novogoriški kriminalisti in policisti v tem trenutku nadaljujejo s preiskavo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti; v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici tragičen primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja požiga. Policija je obvestila tudi preiskovalnega sodnika, ki bo odredil sodno obdukcijo in jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Več informacij bo znanih po zaključku preiskave.