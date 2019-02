V požaru umrlo deset ljudi, med njimi naj bi bili tudi mladi nogometaši

Umrlo je deset ljudi. Nobene od žrtev še niso identificirali, znano pa je, da so trening center uporabljali nogometaši, stari med 14 in 17 let. Po poročanju televizijskega kanala Sportv je umrlo šest igralcev in štirje člani osebja.

Trije ljudje so ranjeni, eden od njih naj bi bil v kritičnem stanju. Reševalci so jih odpeljali v bolnišnico. Po poročanju lokalnih medijev gre za 14-letnega Cauã Emanoela Gomesa Nuinesa, Francisca Dioga Bento Alvesain Jonathana Cruza Venturo, katerih starosti nista znani.