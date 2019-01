V požaru uničena apartmajska stavba, v kateri so bivali tudi petični gosti

Čez noč so bili na kraju dogodka prisotni tudi gasilci, ki so čistili pogorišče. Kot smo že poročali včeraj, so dim opazili sosedi, ki so nato poklicali gasilce. Ker gre za zelo težko dostopen teren v hribih, se je požar do prihoda gasilcev že zelo razširil. K sreči v času požara tam ni bilo nikogar. Po besedah poveljnika Gasilske zveze Ruše Damijana Štegerja je bila to ena zahtevnejših intervencij. Mesto požara je namreč približno 14 kilometrov oddaljeno od Selnice ob Dravi, zato so gasilci do kraja dogodka potrebovali približno tri četrt ure vožnje, intervencijo pa je oteževalo tudi pomanjkanje vode v bližini.