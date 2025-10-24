V požaru v bloku lažje poškodovana občanka, škode za 70 tisočakov

Policisti so bili o požaru v stanovanju obveščeni okoli 22.20 ure. Potem ko so gasilci pomagali občanki iz stanovanja, so jo reševalci odpeljali v bolnišnico. Po informacijah policije se je lažje poškodovala.

Zaradi vdihavanja dima so reševalne ekipe na kraju nudile zdravstveno pomoč trem osebam. Skupno je bilo po poročanju časnika Večer evakuiranih 27 ljudi, ki so bili v nevarnosti zaradi dima.

"Pred zaključkom intervencije smo stanovanjski objekt še prezračili, prostore pregledali s termovizijsko kamero, preverili prisotnost nevarnih plinov in s tem stanovalcem omogočili varno vrnitev v objekt," so zapisali gasilci PGD Radvanje.

Policisti danes nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi s požarom in opravljanjem ogleda kraja.