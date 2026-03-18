V požaru v celoti zgorel 250.000 evrov vreden stroj na sortirni liniji

"V času izbruha požara v objektu ni bilo oseb," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Požar, ki je izbruhnil nekaj po 18. uri, so gasili 104 gasilci iz osmih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Tolmin, Dolenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Kneža, Most na Soči, Podbrdo, Ponikve - Planota in Kobarid).

"Po končanem gašenju so na kraju vzpostavili požarno stražo. Na kraju dogodka so poleg policistov in delavcev elektro podjetja posredovale tudi druge pristojne službe," so sporočili z novogoriške policijske uprave. Vzrok požara še ni znan, višino škode pa še ocenjujejo.