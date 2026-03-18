Črna kronika

V požaru v celoti zgorel 250.000 evrov vreden stroj na sortirni liniji

Poljubinj, 18. 03. 2026 13.40 pred eno minuto 1 min branja

Avtor:
N.L.
gasilci, splošna-7

V torek zvečer je zagorelo v industrijski coni v Poljubinju v občini Tolmin. Požar je v celoti uničil 250.000 evrov vreden stroj na sortirni liniji v proizvodni hali ene od gospodarskih družb. Vzrok požara, ki ga je gasilo več kot 100 gasilcev, še ni znan.

"V času izbruha požara v objektu ni bilo oseb," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Požar, ki je izbruhnil nekaj po 18. uri, so gasili 104 gasilci iz osmih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Tolmin, Dolenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Kneža, Most na Soči, Podbrdo, Ponikve - Planota in Kobarid).

"Po končanem gašenju so na kraju vzpostavili požarno stražo. Na kraju dogodka so poleg policistov in delavcev elektro podjetja posredovale tudi druge pristojne službe," so sporočili z novogoriške policijske uprave. Vzrok požara še ni znan, višino škode pa še ocenjujejo.

V posodo za gorivo natočil 450 litrov nafte in odpeljal

