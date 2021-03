V požaru v domu starejših v Žalcu poškodovani dve osebi

Požar je v domu izbruhnil v petek ob 18. uri, in sicer v sobi oddelka za demenco. Požar so prvi pričeli gasiti zaposleni v domu, kasneje pa so gasilci pogasili še lokaliziran požar.

V intervenciji je sodelovalo 59 gasilcev z 10 vozili iz PGD Velika Pirešica, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Žalec, PGD Ponikva pri Žalcu in PGD Gotovlje, je sporočil tiskovni predstavnik Gasilske zveze Žalec Tadej Zupan.

Stanovalce doma, ki bivajo na omenjenem oddelku, so evakuirali v sosednji oddelek. V požaru je bila poškodovana ena oskrbovanka, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, in ena zaposlena zaradi vdihavanja dima.

Na požarišču je ostala gasilska straža, intervencija pa se je zaključila okoli 20. ure.

Kot je v petek pojasnil direktor doma Tomaž Lenar, si je ena od stanovalk na oddelku prižgala cigareto, potem pa sta zagoreli posteljnina in vzmetnica. Stanovalka je utrpela manjše opekline na rokah.