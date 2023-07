Požar v Podvelki: vzrok najverjetneje v električni napeljavi

Včeraj smo poročali o požaru v Kozjem Vrhu, kjer je ogenj v noči iz srede na četrtek v celoti uničil stanovanjsko hišo. Požar je gasilo 45 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Brezno - Podvelka, Radlje ob Dravi, Vuhred, Ožbalt in Kapla, ki so bili na kraju z 12. vozili. V hiši so bili v času požara štirje stanovalci. Tri so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Dve osebi, ki sta se v požaru nadihali dima, so po pregledu odpustili domov, ena oseba, ki je huje poškodovana, je ostala na zdravljenju v UKC Maribor. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, ki so včeraj opravili ogled požarišča in zbrali informacije o dogajanju, so izključili tujo krivdo za nastanek požara. Po prvih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi prenapetosti v električni napeljavi. Povzročena škoda je visoka.