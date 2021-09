V požaru v Ljubljani poškodovana oseba, v Kamniku pogorela covidna točka

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je ob 22.15 v naselju Brezje pri Lipoglavu v občini Ljubljana gorela brunarica v velikosti tri krat pet metrov. "Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Lipoglav. V koči je bila tudi jeklenka, ki so jo odnesli na prosto. Osebo, ki je bila poškodovana v požaru, pa so na kraju oskrbeli reševalci in jo prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana," še poroča Uprava.

"Po prvih podatkih je zagorelo v času, ko je bila v baraki ena oseba, ki je požar skušala pogasiti, pri tem pa se je nadihala dima in je potrebovala zdravniško pomoč. V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Vzrok požara še ni znan, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin," je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Mobilna covidna točka je pogorela do tal

Ob 1.16 pa sta, kot še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, v Fužinah v Kamniku zagorela lesena hiška in kontejner. Požar je poškodoval oba objekta, osebni avtomobil, parkiran v bližini, eno kombinirano vozilo in dve drevesi, so zapisali na Upravi. Ogenj so pogasili gasilci PGD Kamnik.

Po poročanju lokalnega medija Kamnik.info je nekdo zažgal mobilno covidno točko, ki je pogorela do tal. Storilec oziroma storilci (ni še jasno, ali je bil samo eden ali jih je bilo več) pa so v bližini nekdanje testirne točke polepili oz. natrosili tudi nekaj letakov s pozivi "K svobodi in koncu PCT-terorja", kar kaže na to, da je šlo za namerno dejanje.

"V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Ugotavljanje vzroka požara policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin. Ogled bodo pričeli danes dopoldan. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," nam je o dogodku povedal Tomaževic z ljubljanske policijske uprave.