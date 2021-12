Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje je ob 00.35 v naselju Lastnič, občina Podčetrtek, zagorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Polje-Sedlarjevo, Imeno in Podčetrtek so požar, ki je hišo uničil, omejili in pogasili. V hiši so našli mrtvo osebo.