Črna kronika

V požaru v okolici Ptuja umrl otrok, še en življenjsko ogrožen

Ptuj, 18. 01. 2026 10.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Gasilci

V požaru v stanovanjski hiši v okolici Ptuja je življenje izgubil en otrok, drugega pa so odpeljali v bolnišnico in je po zadnjih informacijah življenjsko ogrožen, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. O požaru so bili obveščeni zgodaj zjutraj. Vzrok požara še ni znan.

O požaru sta bili obveščeni tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanje vzrokov za njegov nastanek, so še navedli na mariborski policijski upravi.

požar ptuj otrok smrt

