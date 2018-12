V požaru v Škofji Loki umrl moški

Na Mestnem trgu v Škofji Loki je v soboto okoli 20. ure zagorelo v stanovanju v večstanovanjskem objektu. Na kraju so posredovali gasilci, ki so tam našli tudi mrtvo osebo.

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da okoliščine niso sumljive in kažejo na to, da je moški umrl med uporabo doma izdelane električne naprave. Moški je umrl na kraju, odrejena je bila sanitarna obdukcija.

Manjši požar so pogasili gasilci PGD Škofja Loka, Stara Loka in JZ GRS Kranj.