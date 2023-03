V požaru večstanovanjske hiše v Melju umrla ena oseba

Požar so okrog 8. ure pogasili gasilci Gasilske Brigade Maribor in gasilci več prostovoljnih društev – PGD Maribor - Mesto, PGD Pobrežje in PGD Malečnik.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je ogenj uničil več stanovanj in kompletno ostrešje objekta s kritino površine okoli 20 x 15 metrov. Eno osebo so reševalci NMP Maribor prepeljali v UKC Maribor, ena pa je v požaru umrla.

Nastala je tudi večja premoženjska škoda, po prvih ocenah in po nestrokovni oceni v višini 100.000 evrov, so sporočili s PU Maribor.

O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.

Na kraju trenutno še poteka ogled kraja požara.