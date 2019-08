V požaru zgorelo 300 ton peletov, viličarja in tovornjaka

Nekaj čez 1. uro zjutraj so celjske policiste obvestili o požaru večjih razsežnosti. Gorelo je skladišče lesenih peletov v industrijski coni v Selovcu v Občini Dravograd.

V požaru je bil v celoti uničen večji montažni skladiščni kovinski šotor, v katerem je bilo po prvih podatkih okoli 300 ton peletov, dva viličarja in nekaj ostalih stvari. V požaru sta v celoti zgoreli tudi dve tovorni vozili, parkirani pred skladiščem.

"Gasilci so požar pogasili, ogled kraja požara bomo začeli takoj, ko bo to mogoče," so še sporočili celjski policisti.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, PGD Dravograd in PGD Črneče, ki so požar pogasili. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Šentjanž in PGD Dravograd.