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Črna kronika

V požaru zgorelo šest vozil, poškodovanih še pet

Ljubljana, 08. 11. 2026 07.26 pred 36 minutami 1 min branja 7

Avtor:
K.H.
Na Dunajski zgorelo več vozil

V noči na nedeljo je v Ljubljani zgorelo več osebnih vozil. Približno uro pozneje pa so goreli tudi štirje zabojniki za odpadke.

Kot poroča Regijski center za obveščanje Ljubljana, so ob 1. uri na Dunajski cesti v Ljubljani zagorela osebna vozila. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črnuče so pogasili šest osebnih vozil, požar pa je poškodoval še pet vozil. 

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Le 51 minut pozneje pa so gasilci posredovali še na Smrtnikovi ulici v Ljubljani v Šiški, kjer so goreli štirje zabojniki za odpadke. Gasilci GB Ljubljana in PGD Dravlje so zabojnike pogasili. 

Več podrobnosti o dogodkih še preverjamo. 

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KOMENTARJI7

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Rdečimesečnik
08. 11. 2026 08.27
Levaki delajo anarhijo da lahko tulijo kak je pod to vlado
Odgovori
0 0
JAZsemTI
08. 11. 2026 08.14
Tiktokovci in posledice
Odgovori
+1
1 0
Garammasala8
08. 11. 2026 08.06
Matoz, kje so tvoji policisti, da bi se malo vozilu po mestu ponoči?
Odgovori
+6
10 4
Garammasala8
08. 11. 2026 08.06
vozili
Odgovori
-2
1 3
rahlo_nepristranski
08. 11. 2026 08.05
Le kdo ane le kdo joža in bbcc bosta rekla, da so za to krivi pobožni verniki desnice in ne njihovi "angelčki" ki rušijo vse vlade zahodne civilizacije
Odgovori
+7
11 4
JackRussell
08. 11. 2026 08.17
Ne levi in ne desni le nevzgojena zdolgočasena mladina. Verjetno je kje na Tik Toku objavljeno. Zakaj je potrebno vsako stvar povezati z levimi ali desnimi. Če je nekdo baraba še ne pomeni da je levi ali desni.
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+1
2 1
ptuj.si
08. 11. 2026 08.00
🤔🤔
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+0
3 3
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