V požaru zgorelo šest vozil, poškodovanih še pet

Kot poroča Regijski center za obveščanje Ljubljana, so ob 1. uri na Dunajski cesti v Ljubljani zagorela osebna vozila. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črnuče so pogasili šest osebnih vozil, požar pa je poškodoval še pet vozil.
Le 51 minut pozneje pa so gasilci posredovali še na Smrtnikovi ulici v Ljubljani v Šiški, kjer so goreli štirje zabojniki za odpadke. Gasilci GB Ljubljana in PGD Dravlje so zabojnike pogasili.
Več podrobnosti o dogodkih še preverjamo.
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