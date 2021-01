V predoru Kastelec zagorelo vozilo, zaprta primorska avtocesta

Voznike opozarjajo, da morajo med ustavljenima kolonama pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Vozilo je po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagorelo okrog 12.25 ure.

Kot so nam povedali na PU Koper, so gasilci požar že pogasili, nihče od udeležencev v prometu pa ni bil v nevarnosti, saj so osebe goreče vozilo varno zapustile. Zaenkrat vzrok požara še ni znan.