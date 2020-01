V predoru ustavil in zapeljal vzvratno

Včeraj so imeli obalni policisti veliko dela z vozniki, ki so vozili po primorski avtocesti. Najprej, ob 8.26, so jih z Darsa obvestili, da se je v predoru Kastelec, v smeri proti Kozini, za trenutek ustavilo tovorno vozilo, ki je nato začelo voziti vzvratno. Vozilo se je ustavilo v odstavni niši pred predorom, nato pa odpeljalo proti Kozini. Policisti voznika še iščejo.

Iz Darsa so policiste poklicali še enkrat, in sicer okoli 13. ure, ko so pred predorom Kastelec, v smeri proti Kopru, zaznali previsoko vozilo. Policisti so tovorno vozilo izsledili in opravili meritve, vendar kršitve niso zaznali.

Ponoči, malo pred 2. uro, pa so policisti spet morali na pot. Poklical jih je namreč očividec, ki je vozil skozi predor Markovec proti Kopru, pred njim pa sta vozili vozili znamke Renault in Toyota. Kot je povedal očividec, sta avtomobila vozila zelo skupaj drug za drugim in vijugala po cesti. Policisti so oba voznika ustavili v Izoli. 41-letnemu vozniku iz Krvavega Potoka je alkotest pokazal 0,49 mg/l, zato so mu policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog. 40-letna voznica iz Izole pa je odklonila preizkus alkoholiziranosti, zato so ji policisti napisali obdolžilni predlog.

Policisti ob vseh omenjenih dogodkih zadnjih 24 ur opozarjajo, da se vožnja skozi predore bistveno razlikuje od vožnje na odprti cesti. V predorih je namreč prepovedano obračanje, vzvratna vožnja ali ustavljanje, razen v nujnih primerih, ko lahko vozilo ustavimo v odstavni niši – v tem primeru pa je treba vozilo takoj ugasniti. Še posebej ob slabem vremenu se ob vstopu in izstopu iz predora vozne razmere zelo hitro spremenijo, zato moramo biti bolj pozorni, kot sicer. S PU Koper še sporočajo, da sta hitrost in varnostna razdalja v predorih stalno nadzirana."Daljši predori so opremljeni z video nadzorom! Naredite vse, kar je v vaši moči, da preprečite nadaljnje nesreče," še dodajajo policisti.