V Prekmurju zasegli 29 rastlin in 121 posušenih vejic konoplje

Policisti PP Gornji Petrovci so na podlagi odredbe sodišča pri 46-letnem občanu opravili hišno preiskavo. Med preiskavo so našli in zasegli 29 rastlin prepovedane droge konoplje, v velikosti od 45 do 155 centimetrov in 121 posušenih vejic oziroma delno posušenih rastlin, velikosti od 80 do 190 centimetrov.