V prerivanju 39-letni tat prodajalki izpulil šop las

Policisti so se nemudoma odzvali na klic in osumljenca na Slomškovem trgu le nekaj trenutkov po dejanju prijeli. Pri njem so našli in še tretji ukradeni artikel in mu ga zasegli. Kot opozarjajo policisti PU Maribor, je nerazumno, da se je osumljenec tako nasilno odzval do prodajalke zato, da bi obdržal ukradene artikle v vrednosti vsega 7,77 evra.



"Izpostaviti velja pogum in odločnost prodajalke, vseeno pa svetujemo, naj se oškodovanci, če pride do takega nasilnega dejanja, ne izpostavljajo in ne tvegajo poškodbe svojega telesa. Bolje je, da pokličejo policijo, z glasnim vpitjem pa opozorijo okolico na izvrševanje dejanja. Nobena ukradena stvar ni vredna toliko, kot je vredno človeško življenje," še opozarjajo.



Že čez slabi dve uri po opisanem dejanju pa so istega osumljenca varnostniki prijeli pri novi tatvini v drugi prodajalni v Mariboru. Takrat je ukradel za 22,26 evra artiklov. Še dobro uro kasneje pa so ga v isti prodajalni prijeli, ko je ukradel še tri artikle v vrednosti 2,82 evra. V zadnjih dveh primerih odgovorna oseba ni podala predloga za pregon, zato ga policisti ne morejo ovaditi, bodo pa pristojnemu tožilstvu podali poročilo.